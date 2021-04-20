شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبي.. حليمو ..حكاية حارس حاول الأرسنال ضمه بـ100 ألف إسترليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة في عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة، إلا أن أسمائهم تظل راسخة وصامدة في أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم في الذود عن مرماهم والاستبسال في تقديم أفضل مستوى فني لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبي في تاريخ الرياضة اليوم.

نتحدث اليوم عن محمد عبد الحليم "حليمو" حارس مرمى النادي الأولمبي الأسبق الذي يُعد واحداً أحد أبرز نجوم الزمن الجميل في الكرة المصرية ، حقق حليمو الكثير من النجاحات الرائعة خلال مسيرته الكروية فقد قاد الفريق السكندري للحصول على المركز الثالث بعد الأهلي والزمالك والمركز الرابع في الدوري

وشارك حليمو مع الأولمبي لمدة 15 عاماً في الدوري الممتاز وشارك معه مرة واحدة في دوري القسم الثاني.

عام 81 انضم للمنتخب الأول حتي عام 88 وحصل مع المنتخب الوطني علي الميدالية البرونزية ببطولة البحر المتوسط عام 1983.

تلقى حليمو خلال مسيرته الكروية عدة عروض من أندية محلية أبرزها من نادي الزمالك عام 82 ومن المقاولون العرب لكن الأولمبي رفض الإستغناءعنه وقتها.

كما تلقي عرضا من نادي الارسنال الأنجليزي بعدما خاض مباراة ودية بين منتخب الأسكندرية ونادي الأرسنال وتألق فيها ، وبعد المبارة عرض نادي الإرسنال ضم حليم مقابل 100 ألأف جنيه إسترليني وكان وقتها هذا المبلغك كبير للغاية لكن إدار الأولمبي رفض إحترافه .

وأعلن حارس الأولمبي السابق إعتزاله عام 91 بعدما حقق الكثير من النجاحات والأنجازات الفردة والجماعية.