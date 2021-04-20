شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: أهداف شيكابالا ماركة مسجلة وشريف عريس القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر لعب عكس جميع التوقعات في مباراة القمة، التي جمعت قطبي الكرة المصرية وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

أضاف وليد صلاح الدين عبر برنامجه الإذاعي "الحريف" على إذاعة أون سبورت إف إم: مباراة القمة كانت مهمة جداً في ظل غيابات الأهلي، ورغبة الزمالك في اعتلاء الدوري بعد الخروج من بطولة أفريقيا، المباراة خرجت بشكل جميل والشوط الأول امتلكه الأهلي بالكامل، رغم كل التوقعات بأن الأهلي يبدأ سئ ويعود في الشوط الثاني وهذا ما حدث أمام المريخ مثلاً.

أضاف: تحية للاعبي الأهلي والزمالك على مساندتهم لمحمود البنا حكم المباراة، الجميع كان يشعر بالقلق، وتوقعنا أن يضغط اللاعبون عليه في كل كرة للرجوع إلى الفار، ولكن طاقم التحكيم كله كان رائع.

واصل: محمد شريف كان مفاجأة وعريس لقاء القمة بهدفيه في الزمالك، وجنش لم يكن موفق تماماً، وشيكابالا أهدافه أصبحت ماركة مسجلة وبالتخصص، وجرأة اللاعب من أهم مميزات اللاعب الجيد، الجرأة تمنح اللاعب ما لا يقل عن 60 أو 50% من الهدف، وشيكابالا كان أفضل لاعب في الشوط الأول بالزمالك.

وعن جائزة رجل المباراة قال وليد صلاح الدين: علي لطفي ومحمد شريف يتقاسما رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه، لأنه تصدى ببراعة لركلة جزاء وتصدى لهدف محقق من محمود علاء.

أضاف: فريق الأهلي كان نجوماً بالكامل باستثناء تراجع حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، وأيمن أشرف أحد نجوم المباراة، والسولية وديانج وقفشة كذلك، وقفشة تحديداً سيطر على الملعب بالكامل.