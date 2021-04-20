شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة محمد هاني لتدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد هاني إلى تدريبات الفريق في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة، حيث أكد الأخير أن اللاعب سيبدأ الجري يوم الجمعة على أن يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأسبوع من الشهر المقبل.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، أن حالة محمد هاني، لاعب الفريق، مطمئنة إلى حد كبير، وأن اللاعب يسير بشكل جيد في البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يقوم بتنفيذه، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

وأدى محمد هاني جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بتنفيذ بعض الفقرات التدريبية المنفردة، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء أمس، استعدادًا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

واشتكى محمد هاني من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

ويلعب الأهلي غداً مع سموحة غداً في الدوري المصري.