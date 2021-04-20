شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يشيد بـ "الاختيار 2" و"هجمة مرتدة: تأريخ فى صورة مسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى أيمن يونس نجم الزمالك السابق، على صناع عمل مسلسل "الاختيار 2"، و"هجمة مرتدة"، واللذان يتناولان قصصاً من بطولات قوات الشرطة والمخابرات المصرية في مواجهة الإرهاب، وقال يونس في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: تحية كبيرة لبيتر ميمي يقدم أداء رائع في إخراج مسلسل الاختيار 2، وأعتبر مسلسل الاختيار بمثابة تأريخ للأحداث التاريخية في شكل مسلسل.

أضاف: كريم عبد العزيز معدي من زمان عند الناس بشخصيته، وأحمد مكي كان مفاجأة لأنه بطل كوميديا ولكنه يقدم شخصية مختلفة وتألق فيها وحلقة الأمس في عرضه للزواج كانت رائعة.

واصل: أحمد عز قدم دور أعاده بقوة للشاشة هو وهند صبري ويقدمون أفضل أدوارهم في هجمة مرتدة.

أيمن يونس أحد أبناء نادي الزمالك المخلصين ويمتلك مسيرة كروية كبيرة داخل النادي سواء كلاعب أو عضو مجلس إدارة أو مسئول بفريق الكرة، حيث بدأ مشواره مع كرة القدم عام 1980، داخل القلعة البيضاء ولعب حتي عام 1994 وشارك خلال هذه الفترة فى الدوري السعودي لمدة 3 مواسم بأندية الرائد والوحدة.

ويمتلك أيمن يونس أرقام خاصة فى مسيرته كلاعب حيث يعد الوحيد الذي شارك رسميا في 11 مركز داخل المستطيل الأخضر في مباريات مختلفة سواء مع المنتخب الوطنى أو الزمالك، رغم مشاركته بشكل أساسي فى مركز وسط الملعب لكنه شغل كافة المراكز داخل الملعب بما فيها حراسة المرمي فى واقعة شهيرة عندما شارك كحارس أمام الترسانة فى مباراة الدوري موسم 1988 لمدة 40 دقيقة كاملة من المباراة بعد إصابة الحارس الأساسي، كما ويعتبر صاحب أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدوري المصري بعدما أحرزه في الثانية 12 من عمر مباراة الزمالك أمام نادي السويس.

حقق أيمن يونس عدة بطولات خلال مشواره الكروي مع نادي الزمالك، حيث أحرز درع الدوري العام 4 مرات أعوام: 88 - 84 - 92 - 93 وحصل لقب كأس مصر موسم 88 وكأس افريقيا أعوام 93 و 84 و 83 وكذلك كأس الأفرو آسيوي عام 87.