شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتصدر قائمة الأكثر تحقيقاً للتعادل بالدوري وبيراميدز ثانياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق سموحة، بقيادة أحمد سامي مدرب الفريق السكندري، قائمة الفرق الأكثر تحقيقاً للتعادلات في الموسم الجاري بالدوري العام، بعدما وصلت تعادلات سموحة 12 مباراة، بين تعادلات إيجابية وسلبية، ورغم أن الفريق السكندري تجنب الهزيمة بتلك التعادلات إلا أنها كانت سلاح ذو حدين أيضاً أدت إلى تراجع الفريق السكندري إلى المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

بينما تقاسم فريق بيراميدز وغزل المحلة، المركز الثاني برصيد 9 مباريات، انتهت بالتعادل، لكل فريق، وهو ما أخر بيراميدز أيضاً في جدول المسابقة ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 27 نقطة، في سيناريو لم يكن يتوقعه أحد، خاصة في ظل الإمكانيات الفنية وكوكبة النجوم التي يمتلكها بيراميدز، بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة في مغاجأة لم تكن متوقعة من زعيم الفلاحين.

في المركز الثالث يأتي ثلاث فرق وهم، البنك الأهلي، والاسماعيلي، والمصري، حيث حقق كل منهم 8 تعادلات هذا الموسم، ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 29 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 16 برصيد 14 نقطة ويليه الاسماعيلي في المركز الـ 17 بنفس رصيد النقاط.

ويتقاسم فريقا وادي دجلة وسيراميكا المركز الرابع في الأكثر تعادلاً، برصيد 7 مباريات لكل منهما، ويحتل سيراميكا المركز السابع في جدول الدوري بينما يأتي وادي دجلة في المركز الـ 14.

يأتي إنبي والجونة والانتاج الحربي، في المركز السادس برصيد 6 تعادلات لكل فريق، ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول الدوري ويليه الجونة في المركز العاشر.

وفي المركز السابع تأتي فرق، طلائع الجيش، وأسوان ومصر المقاصة برصيد 5 تعادلات لكل فريق.

ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 4 تعادلات فقط.

وأخيراً يتقاسم كل من، الأهلي، والزمالك والمقاولون المركز التاسع والأخير كأقل الفرق تحقيقاً للتعادل برصيد 3 تعادلات فقط.