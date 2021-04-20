شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحمد كمال المدير الإدارى لمنتخب مصر للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم أحمد كمال المدير الادارى لمنتخب مصر للكرة النسائية، والذى سبق له العمل من قبل فى منتخب الكرة الشاطئية.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت مؤخرا إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية على النحو التالي:

محمد كمال مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول، وأحمد رمضان مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للشابات، ومحمد محسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئات.

على أن تستكمل تشكيل الأجهزة الفنية المعاونة في اجتماعات اللجنة المقبلة، كما تواصل اللجنة اتصالاتها المكثفة لاستقدام خبيرة أجنبية مصنفة من أجل تطوير الكرة النسائية في مصر.