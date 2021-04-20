شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع منتخب اليد يبدأ 25 أبريل باللاعبين المحترفين استعدادا لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ تجمع منتخب مصر الأول لكرة اليد يوم 25 أبريل الجارى بالمركز الأوليمبى بالمعادن و يستمر لمدة أسبوع استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 .

ويتولى حاليا أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة و معه عاصم السعدنى المشرف على المنتخب و مؤمن صفا عضو اللجنة الإنتهاء من خطة إعداد المنتخب للأولمبياد مع وضع برنامج المعسكرات الخارجية .

ومن المقرر أن يضم تجمع المنتخب عناصر المحترفين ،حيث تم تحديد موعده عقب الإنتهاء من منافسات كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 .

تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 أبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن تقام فى اليوم التالى مباراتا تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.