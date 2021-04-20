عاشور يكشف حديثه للبنا بشأن ركلة الجزاء.. ويؤكد: مباراة القمة كانت للتحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمود عاشور الحكم الدولي، أن مباراة القمة لم تكن للزمالك والأهلي، لكنها كانت للتحكيم المصري، كما تحدث عن رسالته لمحمود البنا حكم الساحة بشأن ركلة الجزاء.

وأدار محمود البنا مباراة الزمالك والأهلي التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع الرابع وفاز بها الأحمر بنتيجة 2-1، بينما تولى محمود عاشور ومحمد عادل إدارة تقنية الفيديو.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عاشور: "مباراة القمة كانت حساسة للغاية، ليس بسبب التنافس بين الفريقين ولكن بسبب إسناد المباراة للتحكيم المصري".

وأضاف: "المباراة كانت بمثابة قمة للتحكيم المصري، خرجنا بالمباراة إلى بر الأمان".

وعن جدل ركلة الجزاء، قال عاشور: "قلنا للبنا لدينا شك في وجود ركلة جزاء بعد عرقلة لاعب الزمالك، لا نأخذ أية قرارات، مجرد نصيحة لحكم الساحة وهو يتولي مشاهدة لقطات الإعادة وبناء عليها يتخذ القرار المناسب".

وتابع: "مباراة القمة شهدت وجود 12 كاميرا في الملعب من أجل تقنية الفيديو، عادة نعتمد على 6-7 كاميرات في المباريات العادية، وقد تزيد إلى 8 كاميرات في المباريات الكبرى".

جدير بالذكر أن عاشور تم اختياره للتحكيم في أولمبياد طوكيو المقبلة.