قمصان: عطلنا خطة كارتيرون.. وربنا كافئ علي لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي، أن علي لطفي حارس مرمى الفريق يجتهد ويبذل قصارى جهده، مضيفًا أن عمله السابق مع باتريس كارتيرون كان سببا في تعطيل خطته أمام الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة القمة المؤجلة من الاسبوع الرابع ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال قمصان: "استعدينا ذهنيا ونفسيا لمباراة الزمالك، المعسكر المبكر أفاد الفريق وأدخلنا في الأجواء".

وأضاف: "عانينا من الإصابات، كما أن هناك 5 لاعبين شاركوا في مباراة القمة لأول مرة وهم (علي لطفي، محمد شريف، أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، طاهر محمد طاهر)".

وتابع: "ربنا كافئ علي لطفي، هو حارس مميز ولديه هدف معين يسعى لتحقيقه".

وعن المباراة والتفوق في الشوط الأول، قال: "قدمنا أداء مرضي خلال مباراة القمة، خلال المباريات الكبيرة علينا أن نقسم اللقاء ونضع سيناريوهات عدة، تابعنا مباريات الزمالك الأخيرة، وعملي السابق مع كارتيرون أفادنا في تعطيل خطته".

وواصل: "اسلوب كارتيرون في المباريات الكبيرة يعتمد على ترك الاستحواذ للمنافس واللعب على الهجمات المرتدي، ركزنا على تعطيل هذا الأمر وألا نندفع هجوميا".

وعن جاهزية أيمن أشرف لمباراة سموحة، قال: "أيمن يعاني من خشونة في الركبة، سيخضع للفحص الطبي اليوم الثلاثاء، وأعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة سموحة".

وعن قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا، أجاب: "معظم الفرق المتأهلة سبق لنا اللعب أمامها والتفوق عليها، كل الفرق مميزة ولديهم خبرات أفريقية كبيرة".