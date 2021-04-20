مصدر بالأهلي يكشف موقف معلول من قمة 10 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في النادي الأهلي، إنه هناك صعوبة في أن يلحق الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر بالفريق بمباراة القمة أمام الزمالك يوم 10 مايو، مضيفًا أن الهدف تجهيز لربع نهائي دوري الأبطال.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء أن الأمور واضحة للمدرب بيتسو موسيماني وهي أن اللاعب لن يكون جاهز في هذا الموعد.

وقال: "معلول تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة بايرن ميونيخ بمونديال العالم للاندية بالدوحة فبراير الماضي ثم تكررت نفس الإصابة بعد بدء نزوله للمران الخفيف مع الأهلي".

وأكمل: "علي معلول سيبدأ النزول للمران الجماعي بشكل تدريجي وخفيف خلال الأسبوع الأول من شهر مايو وليس منطقياً أن بعد نزوله بأيام قليلة سيخوض مباراة بتلك القوة أمام الزمالك عقب غياب لمدة أكبر من 3 شهور كاملة".

وسيحل الزمالك ضيفا على الأهلي يوم 10 مايو المقبل في مباراة الدور الثاني من دوري WE المصري بعد أن كان قد فاز الأحمر بمباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف والتي جرت يوم الأحد الماضي.

وشدد المصدر: "لدينا هدف أن يتواجد علي معلول في منافسات دور الــ8 لدوري أبطال أفريقيا في منتصف مايو المقبل."

وحسم الأهلي بطاقة الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في انتظار معرفة منافسه بعد القرعة التي سوف تتم نهاية الشهر الجاري.