تقارير: توتنهام يستقر على بديل مورينيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي توتنهام تنوي إغراء يوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج لتدريب سبيرز.

وأعلن توتنهام، إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو أمس الاثنين بعد تراجع نتائج الفريق وابتعاده عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، على أن يتولى رايان ماسون المسئولية الفنية للفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

من جانبها، أكدت صحيفة "ذا صن" أن توتنهام يسعى للتعاقد مع ناجلسمان مدرب لايبزيج الذي يرتبط بعقد مع ناديه لمدة موسمين آخرين، مضيفة أن إدارة سبيرز لديها أمل في وصول البالغ من العمر 33 عاما قبل نهاية الموسم.

وتعادل توتنهام بنتيجة 2-2 مع إيفرتون مساء الجمعة الماضي، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق خمس نقاط عن مراكز دوري أبطال أوروبا.

وتم تعيين مورينيو خلفًا لماوريسيو بوكيتينو في نوفمبر 2019، وقاد الفريق إلى المركز السادس في موسمه الأول.

جدير بالذكر أن توتنهام لديه مباراة هامة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي.