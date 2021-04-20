تحذير ورفض.. فيفا يعلن موقفه من مقترح "سوبرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رفض جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مقترح إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وانقلبت الأمور رأسا على عقب في أوروبا، بعد إعلان 12 ناديا من كبار أوروبا الموافقة على المشاركة في بطولة "سوبرليج" وهم (ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد من إسبانيا وميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا).

وتسعى عدة أندية أوروبية بالتعاون مع بعضها البعض من أجل تأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى في القارة العجوز دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من وراء هذا الأمر.

وخلال كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء، أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قال إنفانتينو: "إن منظمته (فيفا) ترفض بشدة خطط دوري السوبر الأوروبي".

كما حذر رئيس فيفا الأندية المنشقة من أنها ستضطر إلى "التعايش مع عواقب اختيارهم".

وأضاف: "نرفض بشدة تدشين سوبر ليج، الفكرة عبارة عن انفصال عن المؤسسات الحالية، والبطولات، والاتحادات، ومن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ومن الفيفا".

وتابع: "هناك الكثير للتخلص منه لتحقيق مكاسب مالية قصيرة الأجل للبعض، إنهم بحاجة إلى التفكير ، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية".

وحذر رئيس فيفا الأندية المنشقة قائلا: "إذا اختار البعض السير في طريقهم، فعليهم أن يتعايشوا مع عواقب اختيارهم، فهم مسؤولون عن اختيارهم".

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي دعت اليوم الثلاثاء لاجتماع طارئ -بدون الستة الكبار- لمناقشة اتخاذ اجراءات صارمة ضد "المتمردين".