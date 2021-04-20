يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة القوة الجوية وتركتور في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 20-4-2021، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

يسعى نادي القوة الجوية العراقي لإحياء آماله في المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل، عندما يواجه مع تراكتور الإيراني، اليوم الثلاثاء على ملعب الشارقة بالإمارات، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021.

ويتصدر الشارقة الإماراتي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل نقطتين لكل من باختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني ونقطة واحدة لفريق القوة الجوية العراقي.

وشهدت الجولة الأولى، خسارة القوة الجوية أمام الشارقة (1-0)، وتعادل تراكتور مع باختاكور بنتيجة (3-3)، في حين شهدت الجولة الثانية، تعادل تراكتور مع الشارقة (0-0)، والقوة الجوية مع باختاكور (0-0).

وسيبحث القوة الجوية عن تسجيل الهدف الأول في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعدما أخفق في التسجيل بأول مباراتين، علمًا بأن شباكه تلقت هدفًا واحدًا بعد مرور جولتين.

وستكون هذه المواجهة الأولى لفريق تراكتور الإيراني أمام أحد الأندية العراقية في البطولة، في حين تقابل القوة الجوية العراقي من قبل مع سايبا الإيراني عام 2008 حيث خسر (0-1) ذهابًا، وتعادلا إيابًا بنتيجة (1-1).

وتذاع مباراة القوة الجوية وتركتور على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عائد العصيمي”.

ويدير لقاء القوة الجوية وتركتور الحكم العماني “أحمد أبو بكر الكاف”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية والعراق، 19:00 بتوقيت الإمارات.

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