يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الوحدة والريان في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 20-4-2021، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

يبحث الوحدة الإماراتي والريان القطري عن تحقيق الفوز الأول عندما يتقابلان، اليوم الثلاثاء، على ستاد بانديت جواهر لال نهرو بمدينة جوا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2021.

وكانت الجولة الأولى، شهدت خسارة الوحدة أمام بيرسيبوليس بنتيجة (1-0)، وتعادل الريان مع جوا (0-0)، في حين شهدت الجولة الثانية، خسارة الريان أمام بيرسيبوليس (3-1)، وتعادل الوحدة مع جوا (0-0).

ويتصدر بيرسيبوليس الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل نقطتين لفريق جوا الهندي، ونقطة لكل من الوحدة الإماراتي والريان القطري.

ويأمل الوحدة الاماراتي في أن يستفيد من تاريخ مواجهاته السابقة مع الريان، حيث فاز 4 مرات في خمس مواجهات جمعت بينهما، في المقابل يتطلع الفريق القطري فك العقدة اليوم من أجل تحقيق الفوز الأول في المسابقة.

بث مباشر الوحدة والريان

وتذاع مباراة الوحدة والريان على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العنزي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوحدة والريان في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية وقطر، 18:30 بتوقيت الإمارات.

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