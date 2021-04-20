شكرا لقرائتكم خبر عن أندية بريميرليج تخطط للانتقام من مؤيدي دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير أوروبية أن أندية إنجلترا تخطط للانتقام من الستة الكبار الذين أبدوا موافقتهم على المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي المستحدثة.

وكان قد أعلن 12 نادي من كبار أوروبا الموافقة على المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديد، وهذه الأندية هي ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام وأرسنال، أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد، وميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس.

وتسعى عدة أندية أوروبية بالتعاون مع بعضها البعض من أجل تأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى في القارة العجوز دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» الريطانية فإن أندية بريميرليج غاضبة من قرار الستة الكبار وتخطط للانتقام منهم بالطرد من المشاركة المحلية.

وأضافت أن رابطة أندية الدوري الإنجليزي ستعقد اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمناقشة مطالبتهم بالانسحاب من بطولة الدوري في نهاية الموسم.

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وأوضحت الصحيفة أن أندية الدوري الإنجليزي تشعر بالخداع من قرار الستة الكبار ووصفهوهم بـ «المتمردين».

وأكدت الصحيفة أن خيار الطرد سيتم مناقشته في اجتماع روؤساء الأندية، وسيتطلب الأمر التوصيت من قبل الأندية، فبحسب ما تنص عليه القاعدة فلابد من الحصول على موافقة ثلاثة أرباع الأندية العشرين للموافقة على قرار الطرد، ما يعني أنه لابد من الحصول على موافقة 14 ناديًا.

وفي الوقت ذاته، أشارت «ذا صن» أن هناك قاعدة تمنح "حرية التصرف والحق والسلطة" لمجلس الرابطة (الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز، والرئيس جاري هوفمان والمدير غير التنفيذي كيفن بيستون) للتصرف وفقًا لتقدير منفرد ومطلق لإصدار أحكام نهائية ملزمة وغير قابلة للاستئناف.