شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات: الفوز على الريان مرهون باستغلال الفرص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة على أن الفوز في مباراة اليوم يتطلب استغلال الفرص التي تتوفر للاعبين وترجمتها الى أهداف، وقال: «سنواجه الريان الفريق القوي صاحب الإمكانيات الكبيرة، وإذا أردنا الفوز علينا أن نحسن استغلال الفرص التي سنحصل عليها». وتمنى أن يكون الانتصار لصالح العنابي لكونه سيدعم طموحه في التأهل.

وأضاف: «الريان المنافس كان يستطيع تحقيق نقاط أكثر مما يملكه في رصيده حتى الآن، وبالتاكيد هو منافس قوي على بطاقة التأهل بالمركز الثاني، ونتمنى أن تكون هذه البطاقة من نصيبنا».

وكشف تين كات عن غياب عبد الله حمد لأنه دخل الحجر الصحي بعد نقله للمستشفى بسبب الإصابة في المباراة الماضية وذهابه إلى مكان عام.

وعاد مدرب الوحدة وشن هجومه على النواحي الإدارية والتحكيمية في البطولة الآسيوية، وقال: التحكيم لم يكن بالمستوى المطلوب، بعد مراجعة شريط المباراتين الأولى والثانية اتضح عدم احتساب ركلتي جزاء لصالحنا

وأشار إلى أن اعتراضهم على التوقيت لكونه يؤثر على صحة اللاعبين، وقال: كنا نتمنى أن تدار المباراة بطريقة احترافية أكثر، كل مباريات الوحدة تلعب في الساعة الثامنة عدا الأخيرة، بينما كان من الممكن لعب 3 مباريات الساعة الثامنة ومثلها الساعة العاشرة. وأضاف: اللاعبون يفطرون على وجبة سريعة وكمية غير كافية من السوائل ويخوضون المباراة بعد صيام 14 ساعة.