شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: اللعب الجماعي مفتاح الانتصار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «سعداء بعودة الحسن صالح للانتظام مع الفريق في التدريبات، وننتظر حصول إيجور كورنادو على الضوء الأخضر، والقرار من الجهاز الطبي للفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية، وبالتأكيد نحن في أمس الحاجة لوجود اللاعبين معنا».

وعن تحضيرات الشارقة لمواجهة باختاكور الأوزبكي اليوم في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، قال العنبري: «استعداداتنا جيدة وكل اللاعبين في أتم الجاهزية، وأتمنى أن يستمر العمل الجيد والأداء المتميز من الفريق».

وعن ظاهرة ضعف التهديف، قال العنبري: «ليس سهلاً أو بسيطاً أن تفقد لاعباً مثل ويلتون في مثل هذه البطولات وفي هذه الأوقات، ونحن نعمل على تطوير المنظومة بصفة عامة، وقد عملنا وخططنا للاحتفاظ بالكرة وخلق فرص كثيرة من خلال العمل الجماعي».

وأضاف مدرب الشارقة بقوله: «فريق باختاكور من الفرق المرشحة للصعود، ومباراتنا معه لن تكون سهلة علينا أو عليه، وسنواصل العمل للظهور بشكل جيد وأتوقع مباراة قوية من كلا الفريقين».

ومن جانبه، قال محمد عبد الباسط إن فريق الشارقة يستهدف بطاقة التأهل مؤكداً أنه لا مستحيل في كرة القدم، وأضاف: «فريق الشارقة لا يتأثر بغياب لاعب، ونحن اعتدنا على اللعب المضغوط والجهازان الفني والإداري يبذلان مجهودات كبيرة لكي يكون الفريق في أحسن حالاته المعنوية والبدنية».

وأكد لاعب الشارقة أن فريقه سيكون نداً قوياً للفريق الأوزبكي وفي كامل تركيزه من أجل حصد النقاط الثلاث.