مهدي علي: هدف الهلال الثاني يفتقر للروح الرياضية

متابعة: مسعد عبد الوهاب

تحفظ مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي، على الطريقة التي سجل بها لاعب الهلال البيروفي أندري كاريلو الهدف الثاني في مرمى شباب الأهلي في الدقيقة 28 من شوط المباراة الأول، حيث كان أحد لاعبي شباب الأهلي ملقىً على الأرض، مشدداً على أن الروح الرياضية يجب أن تسود في ملاعب كرة القدم.

جاء ذلك عقب خسارة الفرسان أمام الهلال بثنائية على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مباراة الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكسب الهلال بهدفين للفرنسي جوميز والبيروفي كاريلو (14 و28) في مباراة اصطبغت في مجملها باللون الأزرق خاصة في الشوط الأول من حيث الاستحواذ والنتيجة التي صعدت نقاطها بالهلال إلى الصدارة برصيد 4 نقاط وخلفه استقلال دوشنبه الطاجيكي الثاني بنفس الرصيد بفوزه على أجمك الأوزبكستاني 3-2، ويليه أجمك الثالث بنقطة واحدة هي نفس رصيد شباب الأهلي الرابع.

وأضاف مهدي: «نبارك للهلال الذي أدى مباراة طيبة واستحق الفوز، بينما تأثر فريقنا بالغيابات، كما كانت هناك تمريرات خاطئة، والحقيقة لم أكن أتمنى أن يسجل الهلال هدفه الثاني بهذه الطريقة، حيث كان لاعبنا على الأرض، ودائماً أقول إن الروح الرياضية يجب أن تسود».

وتابع: «رغم الخسارة، لم نتوقف عن محاولة العودة للمباراة حتى الدقائق الأخيرة، وأضعنا فرصتين ثمينتين، لكن عوامل كثيرة أثرت علينا مثل ضغط المباريات في الدوري المحلي فنحن الفريق الوحيد في الإمارات الذي يخوض مباراة كل 3 أيام، كما أدينا مباراة قبل يومين في افتتاح منافسات المجموعة، بالإضافة إلى التأثير البدني للصيام والغيابات».

وعن نظرته للمرحلة المقبلة، بعد خسارة الجولة الثانية أمام الهلال وحلول الفريق في الترتيب الأخير برصيد نقطة، قال: «يجب علينا تجاوز مباراة الهلال وطي صفحتها والتحضير للمواجهات المقبلة وأولها لقاء أجمك الأوزبكستاني في الجولة الثالثة». ‏

يذكر أن الهلال أوقف بفوزه سلسلة النتائج الإيجابية لشباب الأهلي في الفترة الماضية، وأخفق مهدي علي في معادلة رقم المدرب الروماني أولاريو كوزمين بعدم الخسارة في 23 مباراة، وتوقف عند 22 مباراة ليبقى الرقم بحوزة كوزمين لحين إشعار آخر.