شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي مبروك: الزمالك ساعد الأهلي في الفوز بالقمة ونفسي أرجع للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فتحي مبروك مدرب النادي الأهلي السابق، أنه لم يتفاجأ بفوز الأهلي على الزمالك في المباراة الأخيرة بالدوري بهدفين مقابل هدف، وذلك على الرغم من الغيابات الكثيرة التي ضربت الفريق الأحمر قبل اللقاء.

وقال مبروك في تصريحات عبر برنامج "الفيلسوف" على إذاعة أون سبورت إف إم: الأهلي بلاعيبته قادر على تحقيق أي شئ والزمالك ساعده على هذا الأمر، في الدقيقة الأولى محمد شريف أهدر هدف محقق، والفريق فرض سيطرته على اللقاء.

أضاف متحدثاً عن تقييمه لموسيماني مدرب الأهلي: تقييم أي فريق في العالم كله يرجع إلى النتائج، وموسيماني ناجح جداً في هذا الأمر وهناك قناعة تامة بقدراته من الجماهير والاعلام.

واصل: رأي الشخصي، محمد شريف وعلي لطفي يستحقان تقاسم لقب رجل المباراة، خاصة أن شريف سجل هدفي فوز الأهلي وعلي لطفي تصدى لركلة جزاء وحافظ على النتيجة، ولم أتفاجأ من فوز الأهلي على الزمالك لأنه يمتلك مجموعة من اللاعبين قادرة على تحدي الصعاب

أكمل: الأهلي قادر أن يستثمر الدوري والأمور الفنية في تحقيق تقدم بدوري أبطال أفريقيا.

وعن عودته للتدريب قال فتحي مبروك: أتمنى من الله في هذه الأيام المباركة أن أعود إلى التدريب مرة أخرى، ولا أعتقد أن عامل السن يؤثر على هذا الأمر التدريب لا يعترف بالسن، أنا من المدربين الذين لم يكتسبوا خبرة التعامل مع وكلاء المدربين واللاعبين، والوكلاء لهم دور مؤثر جداً في الكرة المصرية الآن.

واصل: المدرب المصري الذي يقدم إبداع في شغله فنياً وليس بالروح فقط، يكون دائماً محط الأنظار، وهناك الكثير من المدربين المصريين أفضل من الأجانب، وبحب طريقة أحمد سامي مدرب سموحة، وعلي ماهر من المدربين المميزين وأصبح يمتلك خبرات قيادية، ووضع المصري بعد الأهلي والزمالك، وهو من المدربين المميزين بالهدوء خارج الملعب.