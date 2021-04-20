شكرا لقرائتكم خبر عن بورفؤاد يجهز المصرى لمواجهة الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق المصرى البورسعيدى مع بورفؤاد أحد أندية بورسعيد التى تشارك بدورى القسم الثالث الخميس المقبل وديا فى إطار استعدادات الفريق الساحلى لمواجهة الأهلى المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر نظرا لمشاركة المارد الأحمر فى دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام باستاد برج العرب.

ويسعى على ماهر المدير الفنى للمصرى إلى الوقوف على حالة جميع اللاعبين قبل الدخول يوم الجمعة فى معسكر مغلق ببرج العرب حتى موعد المباراة لزيادة حالة التركيز بين اللاعبين فى ظل سعيه نحو مواصلة النتائج الإيجابية التى حققها الفريق مؤخرا وكان آخرها الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف والتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يقوم على ماهر على دراسة فريق الأهلى بشكل جيد فى لقاء القمة أمام الزمالك، بالإضافة لمباراته غد أمام سموحة لدراسة مواطن القوة والضعف بالفريق، خاصة أنه يدرك أن لاعبيه لديهم معنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على المنافس التقليدى الزمالك بهدفين مقابل هدف.

واستقر الرأى داخل الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى على الدفع بأحمد جمعة لاعب الفريق كمهاجم صريح فى المباريات المقبلة بداية من لقاء الأهلى بعدما نجح اللاعب فى لفت الأنظار خلال لقاء فريقه الأخير أمام طلائع الجيش والذى نجح فيه فى إحراز هدفين ساهم بهما فى فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كان أحمد جمعة يعانى من إصابة شديدة فى الركبة أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الموسمين الماضيين، إلا أن على ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدى نجح فى إعادة اللاعب لدائرة الضوء من جديد بعدما قام بتأهيله والإشراف على برنامجه التدريبى حتى نجح فى إعادته من جديد.