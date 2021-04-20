شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يقترب من العودة لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك فى لقاء الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، من التواجد في التشكيلة الأساسية لفريقه خلال لقاء الإنتاج الحربي المقررله يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.

وشارك عبد الله جمعة كبديل في مباراة الزمالك والأهلي التي أقيمت أول أمس الأحد، وانتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، لكن قدم جمعة أداء جيد في مركز الظهير الأيسر بعد قيادته الجبهة اليسري في الشوط الثاني.

وينوي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، إعادة عبد الله جمعة للتشكيلة الأساسية من جديدة خلال لقاء الإنتاج الحربي، بعد استعاده مستواه الفني والبدني عقب غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة مما أدي لقيام الجهاز الفني للدفع به في المباريات على فترات لحين اكتمال لياقته.

وتعافى عبدالله جمعة، من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة والتي منعته من المشاركة مع الزمالك في المباريات السابقة، قبل ساعات من مباراة القمة حيث شارك في المران الجماعي بصورة طبيعية، ليصبح جاهزا من الناحية الطبية لمواجهة الأهلي وقرر الفرنسى كارتيرون الدفع به ليكون التبديل الثالث فى القمة بخروج أحمد فتوح ونزول عبد الله جمعة فى الدقيقة 76 من عمر المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى العام، فى موعدها فى تمام التاسعة والنصف أول أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولى، بعد تمسك اتحاد الكرة بإقامة المباراة فى الموعد المقرر، حفاظا على استقرار مسابقة الدورى العام، وإنهائها فى موعدها المحدد يوم 30 سبتمبر المقبل، فضلا عن الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة فى الموعد المحدد.