التاريخ يمهد طريق تشيلسي للمربع الذهبي

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

يسعى تشيلسي الإنجليزي لمواصلة نتائجه الإيجابية، التي يحققها منذ تولي الألماني توماس توخيل منصب المدير الفني للفريق.



توخيل قاد "البلوز" لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأعاد له التوازن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات ينافس بقوة على المربع الذهبي.

ويحتضن ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة لندن، مباراة تبدو "سهلة نظريا" لتشيلسي أمام برايتون، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة للبلوز ضد برايتون، خاض الفريقان 9 مباريات بكافة البطولات خلال السنوات الماضية، حقق تشيلسي الفوز في 7 منها وتعادل مرتين ولم يخسر.

كتيبة المدرب توخيل تحتل حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ54 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة خلف وست هام (الرابع) ونقطتين عن ليستر سيتي (الثالث).

الفوز على برايتون سيضمن لتشيلسي الارتقاء إلى المركز الثالث مؤقتا برصيد 57 نقطة، لحين انتهاء ليستر من مباراته أمام وست بروميتش بالجولة ذاتها، يوم الخميس المقبل.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي - 74 نقطة

مانشستر يونايتد - 66 نقطة

ليستر سيتي - 56 نقطة

وست هام - 55 نقطة

تشيلسي - 54 نقطة

ليفربول - 53 نقطة