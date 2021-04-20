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الامارات | رد حاسم ونهائي من رئيس ريال مدريد على عودة رونالدو

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حميد نعمان - دي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريس الجدل الدائر منذ مدة حول إمكانية عودة نجم "الملكي" السابق، ومهاجم يوفنتوس حاليا، البرتغالي . وجاء ذلك على إثر مشاركة بيريس في برنامج "الشرينيغيتو" الإسباني الرياضي المتخصص، حيث قال إن كريستيانو رونالدو وعلى الرغم من القيمة التي يعينها في تاريخ الريال، لكن لديه عقد مع ناديه يوفنتوس. وقال إنه "لن يعود"، على الرغم من أنه يكن له كل احترام. وقال إن اللاعب أعطى كل ما لديه للريال، ولم يعد هناك من منطق يجعل النادي يقبل عودته مجددا.

ووجه كذلك صدمة إلى قائد الفريق، سيرجيو راموس الذي لم يجدد عقده ويريد تحسينه بأن يحصل على موسمين وزيادة في راتبه، وقال بيريس إن هذا أمر غير ممكن في ظل الوضعية الراهنة للنادي. وتطرق كذلك إلى ليونيل وتمنى استمراره في "الليغا"، وقال إنه لاعب رائع، ومن المهم أن يوجد لاعب مثله في .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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