شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دوري السوبر الأوروبي يهاجم رئيس «يويفا»: أين الشفافية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد ورئيس دوري السوبر الأوروبي، ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مطالبًا إياه بأن يكون أكثر شفافية.

وأكد بيريز في تصريحات لبرنامج «التشيشرينجو»، أن بطولة دوري السوبر الأوروبي ستنطلق مطلع الموسم المقبل في حالة الحصول على الموافقات اللازمة، لافتًا إلى احتمالية تأجيلها لعام واحد فقط.

وقال بيريز مستنكرًا: «هل تريدون إقناعي أن رئيس يويفا يمتلك الشفافية؟، أنا أعرف أجر ليبرون جيمس -لاعب كرة السلة الأمريكي- ولا أعرف أجر رئيس يويفا، أين هذه الشفافية هذه؟».

وتابع: «لتفعل الأندية غير الراغبة في المشاركة بدوري السوبر ما تريد، دعهم يبقون ويرون بماذا سيفوزون، تلقينا طلبات للإنضمام من أندية عدة»

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وأضاف: «يجب أن يوافق «يويفا» على ما نرغب في فعله، نريد بطولة منفصلة عن دوري الأبطال، ورئيس الليجا أيضًا يعلم لماذا نفعل ذلك، وعليه أن يقبل به أيضًا».

وأكمل: «سنقوم بعمل بطولة أخرى قريبًا، سيشارك بها ريال سوسييداد وفياريال وغيرهم من الأندية التي يجب أن تستمر في المنافسة، والكثير من الأندية ستكون هناك»

وأوضح: «إذا حصلنا على كافة الموافقات فإننا سنبدأ دوري السوبر الأوروبي مع بداية الموسم المقبل، وربما ننتظر لعام واحد فقط إذا لم يوافق «يويفا» على البطولة».

وتابع: «نريد عمل دوري السوبر الأوروبي في كرة السلة أيضًا، ونعمل على إطلاق دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم منذ عامين أو ثلاثة».

واختتم: «عقدت جلسة مع الوزير يوم الإثنين وشرحت له الأمر، لقد كان جيدًا جدًا معي في حديثه وهكذا يجب أن نتحدث، الكبار هم من يولدون الموارد ونقوم بتوزيعها على الجميع، إذا لم يكن هناك المال فلا غني ولا فقير».

ومن المقرر أن يشارك في دوري السوبر الأوروبي من أندية إنجلترا: ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام وأرسنال، بينما شارك من إسبانيا كل من: أتلتيكو مدريد، برشلونة، وريال مدريد، وشارك من إيطاليا كل من: ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس.