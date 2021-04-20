شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يتحدى «السوبر الأوروبي» ويقرر تعديل دوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أمس الاثنين عن تبني الاصلاحات المتعلّقة بمسابقة دوري الأبطال بدءاً من عام 2024، بينها الانتقال من 32 نادياً إلى 36، بعد ساعات من إعلان 12 نادياً أوروبياً كبيراً عن إطلاق «الدوري السوبر» الانفصالي، فيما أجّل البت بالمدن المضيفة لكأس أوروبا إلى يوم الجمعة.

قال الأمين العام المساعد جورجو ماركيتي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الهيئة القارية في مونترو: «وافقت اللجنة التنفيذية على نظام البطولة المستقبلي الذي يتضمّن دورياً صغيراً بدلاً من دور المجموعات التقليدي».

وردّ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفيرين على إطلاق 12 نادياً كبيراً الدوري السوبر الانفصالي، في محاولة لتحقيق مكتسبات مالية إضافية: «لا يمكنني سوى التأكيد بقوّة كيف يتحد الجميع ضد هذه الاقتراحات المشينة التي تخدم مصالح ذاتية والتي يغذيها الجشع قبل كل شيء».

تابع «نحن جميعاً متحدون ضد هذا المشروع التافه. خطة معيبة، تماماً ضد ما يجب أن تكون عليه كرة القدم. لا يمكننا ولن نسمح بتغيير ذلك».

وكان من المقرر الموافقة الشهر الماضي على خطط إصلاح دوري الأبطال، لكن أرجئ البت بهذه المسألة بعدما رأت رابطة الأندية الأوروبية أنها ليست في وضع يسمح لها بعد بالموافقة رسمياً على التغييرات الرئيسية.

ووفقاً لمصادر قريبة من المفاوضات، أرادت بعض الأندية الكبرى سيطرة أكبر على «ويفا كلوب كومبيتيشنز»، الشركة الفرعية التي تقدم المشورة إلى الاتحاد القاري بشأن المسائل التجارية.

ومن المقرر إدخال ما يسمى ب«النظام السويسري» المستوحى من لعبة الشطرنج، حيث تلعب الأندية 10 مباريات في مرحلة المجموعات عوضاً عن نظام الست القائم حالياً الذي يقسم الأندية إلى ثماني مجموعات من أربعة فرق.

ومن المقرر أن تضاف 100 مباراة للبطولة التي ستشهد وضع جميع الفرق في مجموعة واحدة وسيخوض كل فريق 10 مباريات أمام فرق أخرى يحددها التصنيف، فيما يعرف باسم «النموذج السويسري»، بعدها تنطلق منافسات الأدوار الإقصائية.

ووفقاً للنظام الجديد، تخوض الأندية بطولة مصغرة في مجموعة واحدة حيث يلعب كل فريق 10 مباريات أمام خصوم مختلفين، بواقع 5 مباريات على أرضه و5 خارج ملعبه.

ومع نهاية دور المجموعات، تتأهل أوّل ثمانية أندية إلى دور ال16، فيما يتم إقصاء الأندية ال12 الأخيرة في الترتيب.

أما الأندية بين المركزين التاسع وال24، فتخوض مواجهتي ذهاب وإياب، لاكمال دور ال16، فيما يهبط الخاسرون لمتابعة المشوار في المسابقة الرديفة «يوروبا ليج».

ومن ناحية أخرى، يعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة عن قراره النهائي حول المدن المضيفة لكأس أوروبا المؤجلة من الصيف الماضي إلى 11 يونيو المقبل بسبب فيروس كورونا، فيما قد يُسحب حق الاستضافة من ميونيخ وبلباو ودبلن في حال رفضها استقبال المشجعين على المدرجات.

وقال تشفيرين: «أجّلنا اتخاذ قرارنا النهائي إلى الجمعة لتشاور أخير مع المدن الثلاث التي يمكن استبعادها».

وبعدما تسبب فيروس كورونا في إرجائها لعام، من المقرر أن تفتتح نهائيات كأس أوروبا 2020 من الملعب الأولمبي في روما يوم 11 يونيو.