شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لوضع تصورات الموسم الكروي الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

يتوقع أن تدعو اللجنة الفنية لرابطة دوري الخليج العربي، إلى «ورشة عمل» مع مندوبي وممثلي أندية دوري الخليج العربي، من أجل المشاركة في وضع ملامح الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

وستكون الورشة التي ستعقد الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، فرصة أمام القائمين على «فنية الرابطة» ومملي الأندية، من أجل النقاش ووضع التصورات والمقترحات التي تم رفعها من قبل بعض الأندية إلى اللجنة، في ما يتعلق بكل تفاصيل الموسم الجديد.

وستكون «الروزنامة» الجديدة الشغل الشاغل للقائمين على «الفنية»، خاصة أن تأثيرات جائحة كوفيد 19 لا تزال تعبث في البرامج والمواعيد، كما تسهم في تأجيل وضوح ملامح الاستحقاقات القارية، سواء على مستوى الأندية أو حتى على صعيد المنتخبات.

ويترقب القائمون العديد من الملفات الشائكة التي تتمثل في:

هوية الفرق الإماراتية التي ستتأهل إلى الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، مع الوضع في الاعتبار «متى وأين وكيف» ستلعب الأدوار النهائية، وما إذا كانت هناك تواريخ معتمدة حتى الآن من الاتحاد القاري.

مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المونديالية في يونيو، وما سيؤول إليه مصير برنامج «الأبيض» خاصة في حال التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المونديالية، لاسيما أن «شكل التصفيات النهائية» قد يتبدل في حال كان توجه الاتحاد القاري إلى لعب المراحل الأخيرة بنظام التجمع أيضاً، لو استمر انتشار الوباء في شرق القارة على وجه التحديد.

كما يتوقع أن يتم في قادم الأيام تقديم مقترحات «لجنة المنتخبات» ومواعيد وفترات التجمع في الموسم الجديد، بما يتماشى مع أيام الفيفا، إلى جانب تجمعات المنتخب الأولمبي الذي بدأ رحلته عملياً مع المدرب الجديد.

مقترحات الأندية

وتشير بعض المصادر، إلى أن هناك توجهاً لدى عدد من الأندية بطلب السماح بزيادة عدد لاعبي الفئات في الفريق الأول ليصبح 8 لاعبين ما بين مقيم ومواليد وحملة الجوازات، بدلاً من 7 حالياً.

كما تسعى بعض الأندية إلى تغيير لوائح دوري 21 سنة (الرديف سابقاً)، بما يتيح لها فرصة إشراك عدد من لاعبي الفريق الأول، بما يساعدهم على البقاء في رتم المباريات، أو تأهيلهم تدريجياً بعد العودة من الإصابة.