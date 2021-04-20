شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلى يبدأ خطوة جديدة فى التأهيل وتضاؤل فرص مشاركته أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك ياسر إبراهيم مدافع الأهلى فى جزء من مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار تجهيزه للمباريات المقبلة بعدما عانى من إصابة حرمته من مباريات الأهلى الماضية.

ويغيب ياسر إبراهيم عن الأهلى حالياً للإصابة فى العضلة الضامة، حيث لم يشارك فى مباراة الزمالك أول أمس الأحد، فى الدورى والتى فاز فيها الأهلى بهدفين لهدف.

كما يغيب ياسر إبراهيم عن سموحة غداً فى الدورى، وتبدو فرص مشاركته فى مباراة إنبي يوم السبت المقبل ضعيفة للغاية لعدم اكتمال شفائه من المباراة.

وأكد أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى تحسن حالة ياسر إبراهيم، خلال البرنامج التأهيلى المصغر، الذى قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيشارك فى جزء من مران اليوم مع الفريق.

وكان ياسر إبراهيم قد اشتكى من إصابة فى العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الماضية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجى وتأهيلى.

كما أكد الدكتور أحمد أبو عبلة أن حالة محمد هانى، لاعب الفريق، مطمئنة إلى حد كبير، وأن اللاعب يسير بشكل جيد فى البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يقوم بتنفيذه، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعى.

وأدى محمد هانى جلسة فى الجيم ثم استكمل برنامجه التأهيلى بتنفيذ بعض الفقرات التدريبية المنفردة، على هامش المران الجماعى الذى أقيم مساء أمس، استعدادًا لمواجهة سموحة فى بطولة الدورى الممتاز.

واشتكى محمد هانى من إصابة فى العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة فى التدريبات والمباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.