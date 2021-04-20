شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات الطائرة تحدد 7 مايو لمؤجلة الزمالك أمام الداخلية فى دورى الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 7 مايو المقبل موعدا لإقامة المباراة المؤجلة بين الزمالك والداخلية فى الجولة الـ18 من مسابقة الدورى، حيث كان من المقرر إقامة هذا اللقاء أمس الاثنين، إلا أنه تم تأجيله بسبب مشاركة الزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية بتونس.

كما تم تحديد يوم 5 مايو المقبل أيضا موعدا لإقامة مباراة الزمالك مع سبورتنج المؤجلة من الجولة السابعة عشر.

فيما يواجه، اليوم، فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره الجمارك النيجيرية، فى ثالث لقاءاته بالبطولة الأفريقية للأندية التى تستضيفها تونس، ويسعى الزمالك فى هذه المباراة لتحقيق الفوز التالى على التوالى فى البطولة، بعدما نجح فى الفوز على جى إس يو الكينى بنتيجة 3 / 0 فى أولى مواجهاته وعلى إسبوار الكونغولى فى ثان مواجهاته بنفس النتيجة .

ويتواجد فريق الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التى تضم كلا من: إسبوار الكونغولى والجمارك النيجيري وجى أس يو الكينى.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 18 حتى 28 أبريل الجارى بتونس كل من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى، ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة، ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.