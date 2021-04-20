شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. دينا مشرف تفوز ببطولة أفريقيا وتتأهل إلى زوجى تنس الطاولة المختلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات، وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، ونجم اليوم هو دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة.

وتأهلت دينا مشرف إلى أولمبياد طوكيو لمنافسات الزوجى المختلط بجانب عمر عصر لاعب المنتخب، وحقق الثنائي الفوز في نهائي البطولة الأفريقية التي أقيمت بتونس على الزوجي النيجيري تريولاشوجان وفونكج أوشونيكي 0/4.

دينا مشرف مواليد عام 1994، تنتم إلى أسرة رياضية فوالدها علاء مشرف رئيس الاتحاد السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة وعمتها نهال مشرف بطلة الطاولة السابقة وزوج عمتها أشرف حلمى مدرب منتخب السيدات وابنة عمتها يسرا حلمى.

شاركت دينا مشرف فى الدورة الأولمبية بلندن 2012 وريو دى جانيرو 2016.

تلعب للنادى الأهلى وخاضت رحلة احترافية فى تركيا ثم نادى لانجشتاد الألمانى ثم مينز الفرنسى.

وتحتل البطلة المصرية المركز الـ 32 في التصنيف العالمي لسيدات تنس الطاولة، وهى أول لاعبة مصرية تدخل ضمن قائمة أفضل 50 لاعبة على العالم.

حصلت على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب عام 2019 للمرة الثانية، بعد أن فازت بها لأول مرة عام 2015 بالكونغو، وفازت ببطولة نيجيريا المفتوحة لتنس الطاولة عام 2017، وحصلت على ذهبية البطولة العربية فى نسختها الـ27 التى أقيمت بالقاهرة عام 2018، كما أحرزت ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بمدينة تاراجونا الإسبانية عام 2018، وكانت هذه الميدالية هي الوحيدة التي حصدتها البعثة المصرية خلال هذه الدورة بالإضافة إلى ذهبية أفريقيا 8 مرات.