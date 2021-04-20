شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده صالح مرشح لرئاسة لجنة فض المنازعات باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم والأخلاق السابق باتحاد الكرة من تولى رئاسة لجنة فض المنازعات التى ينوى اتحاد الكرة إنشاءها وتفعيلها خلال الأيام المقبلة وفقا للهيكلة الإدارية الجديدة بالجبلاية.

وقررت اللجنة الثلاثية، التى تدير اتحاد الكرة، إنشاء لجنة فض المنازعات بالجبلاية، ضمن الهيكلة الجديدة التى يجرى حاليا إعدادها، بعد قرار اللجنة الحالية بحل جميع لجان الجبلاية وإعادة تشكيلها.

ووضعت اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بند تشكيل لجنة فض المنازعات فى اللائحة الجديدة التى اعتمدها فيفا.

وقرر أعضاء اللجنة الخماسية السابقة باتحاد الكرة أن يكون تشكيل اللجنة من 6 ممثلين لجمعية اللاعبين المحترفين و6 ممثلين للأندية ورئيس من الهيئة القضائية، ويكون دورها الفصل فى النزاعات بين اللاعبين والأندية المصرية، بينما يلجأ اللاعبون والمدربون الأجانب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتهدف لجنة فض المنازعات إلى نظر الشكاوى والقضايا المتداولة بين اللاعبين والأندية كنوع من تقليل فرص اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت شكاوى عديدة من لاعبين وأندية مصرية إلى فيفا، وهو ما جعل الاتحاد الدولى يطلب تفعيل هذه اللجنة من اتحاد الكرة أكثر من مرة، قبل أن تقرر اللجنة الخماسية السابقة وضع بند فى اللائحة لتشكيل هذه اللجنة من 13 عضوا ويترأسها أحد رجالات القضاء.