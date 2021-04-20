شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الذكرى السادسة لرحيل حسن الشاذلى"كبير الهدافين" الذى توفى صائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الثلاثاء، الذكرى السادسة لرحيل حسن الشاذلى مدفعجى الكرة المصرية وأبرز هدافى مصر الذى حقق العديد مع البطولات مع الترسانة ومنتخب مصر، وتألق كمدرب ومحلل كروى، حتى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 20 أبريل 2015 عن عمر 72 عامًا.

الشاذلى كان صائماً فى أول أيام شهر رجب، وكان يتواجد فى نادى الترسانة لمشاهدة مباراة الترسانة ومصر للتأمين التى انتهت بالتعادل السلبى برفقة زميل عمره مصطفى رياض أسطورة الشواكيش السابق، وطلب الاستئذان للذهاب لبيته ليرتاح لمدة ساعة قبل صلاة المغرب، وبالفعل نام وعندما حاولت أسرته إيقاظه للإفطار اكتشفوا وفاته.

ولد الشاذلى فى منطقة روض الفرج، وبدأ مشواره مع كرة القدم مبكرا جدًا حيث انضم إلى نادى المستقبل الشعبى أحد الأندية الشعبية فى المنطقة قبل أن يكمل عامه الـ14 حيث كانت الأندية الشعبية وملاعب المدارس وقتها منتشرة فى كل مكان .

انتقل الشاذلى للعب بالترسانة عام 1957 والتحق بفريق 16 سنة بالنادى، كان معه زميله مصطفى رياض وحرب الدهشورى ومحمود حسن.

أحرز الشاذلى لقب هداف الدورى 4 مرات ويعد صاحب أكبر نسبة تهديف فى المسابقة الدورى حيث أحرز 34 هدفًا موسم 74/75 .

حصل الشاذلى على وسامين للرياضة تقديرا لموهبته، وعمل كمدير فنى للترسانة، وصعد بهم من دورى الدرجة الثانية إلى الممتاز بعدما استمر أربع سنوات بعيداً عن الأضواء.

ويعتبر الشاذلى الهداف الأول لمصر فى بطولات كأس الأمم حتى بطولة أنجولا 2010 وأيضا أحد كبار الهدافين فى تاريخ هذه البطولة، حيث يحمل فى رصيده 13 هدفا لمصر فى بطولات كأس الأمم الأفريقية سجلها أعوام 1962- 1963- 1970، وعمل كمحلل مباريات بقناة النيل للرياضة الفضائية.

حسن الشاذلى أعلى لاعب تسجيلا للأهداف فى تاريخ الدورى المصرى 176هدفا، حصل على لقب هداف الدورى المصرى 4 مرات، رقم قياسى أعوام 63 و65 و67 و75 وهو ثانى أكثر لاعب تسجيلا لمصر فى بطولات أفريقيا وهداف بطولة الأمم الأفريقية بغانا عام 1963، كما حصل على بطولة الدورى مرة واحدة، وبطولتين للكأس مع الترسانة، بدأ الشاذلى مشواره مع بطولة الأمم الأفريقية فى بطولة 63 التى أقيمت بإثيوبيا ثم بطولة 70 بالسودان و74 بالقاهرة.