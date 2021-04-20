شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمود البنا شيخ قضاة الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمود البنا، الحكم الدولى، فى الحصول على إشادات واسعة من قِبَل الجماهير المتابعة للدورى المصرى، بعد نجاحه فى إدارة مباراة القمة 121 بين الأهلي والزمالك، والتى أقيمت مساء الأحد باستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2 /1، على الرغم من مخاوف الجماهير قبل المباراة من عدم استقطاب طاقم أجنبى لإدارة اللقاء.

وقاد المباراة تحكيميا محمود البنا حكم ساحة، وعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمد عادل حكما للفيديو، ومحمود عاشور حكما مساعدا للفيديو.

وخرجت المباراة تحت قيادة الحكم الدولى محمود البنا، دون ضجيج تحكيمي معتاد في لقاءات القمة، مما أعاد للحكم المصري قيمته المفقودة، حيث رضى غالبية جماهير القطبين عن القرارات التحكيمية.

وقال البنا، فى تصريحات له: "أشكر لاعبى الأهلى والزمالك؛ فقد كان لهم دور كبير جدا فى خروج اللقاء بهذا الشكل؛ لأنهم تقبلوا القرارات، وحتى فى ركلة الجزاء التى كان من الممكن أن تغير سير اللقاء، أشكرهم لأنهم لو لم يساعدونى لكانت الأمور ستكون صعبة".

وأضاف حكم مباراة القمة: "أشكر كل من ساندونا، أعلم أن القرار لم يكن سهلا، خاصة فى هذا التوقيت هذه مغامرة، وأشكر أحمد مجاهد على إصراره على هذا القرار.

وتابع البنا: "أتابع ما يقال فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا ولكن قبل المباراة بيومين أو ثلاثة أفصل تماما حتى لا أتأثر بأى رأى سلبي، وكنت أطلب من المقربين منى ألا يوصلوا لى أى رسائل قبل المباراة عن ما يقال على السوشيال ميديا، وأشكر جميع الطاقم لأنى لم أكن لأنجح بمفردي".

ويرصد الخليج 365 لقطات للحكم محمود البنا فى الصور التالية:



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محمود البنا مع رموز التحكيم