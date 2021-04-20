شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يخشى مفاجأت سيراميكا بدور الـ 16 لكأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مصر المقاصة نظيره سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

وشهد أخر ظهور لمصر المقاصة تعادل إيجابى مع بيراميدز بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لمسابقة الدوري الممتاز فيما تعادل سيراميكا مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في الجولة 18 للمسابقة.

وتأهل مصر المقاصة لدور الستة عشر بالكأس عقب تخطى عقبة أشمون بهدفين دون رد في دور الـ 32 للمسابقة فيما تفوق سيراميكا على غزل المحلة بهدفين دون رد في نفس الدور.

ويسعى محمد عبد العظيم عظيمة المدير الفني لمصر المقاصة لتحقيق أول فوز له مع الفريق الفيومى بعدما تولى المسئولية خلفاً لإيهاب جلال الذى تولى تدريب الاسماعيلى حيث تعادل عظيمة في أول مباراتين مع سموحة والإنتاج الحربى ويفتش عن الفوز الليلة لمواصلة مشوار الكأس وإكتساب دفعة معنوية في مباريات الدوري.

في المقابل يسعى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لتحقيق الفوز الليلة من أجل مواصلة مشوار الكأس بنجاح في أولى مواسمه بدوري الأضواء والشهرة ، ويغيب عن سيراميكا في مواجهة المقاصة كل من صالح جمعة ورجب بكار بسبب الإيقافحيث حصل الثنائى على الإنذار الثالث في لقاء الإنتاج الحربي السابق بمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.