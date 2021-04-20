انتقام أندية بريميرليج.. اجتماع لمناقشة طرد الستة الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، إن أندية بريميرليج تخطط للانتقام من الستة الكبار الذين أبدوا موافقتهم على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وانقلبت الأمور رأسا على عقب في أوروبا، بعد إعلان 12 ناديا من كبار أوروبا الموافقة على المشاركة في بطولة "سوبرليج" وهم (ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد من إسبانيا وميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا).

وتسعى عدة أندية أوروبية بالتعاون مع بعضها البعض من أجل تأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى في القارة العجوز دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من وراء هذا الأمر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإن أندية بريميرليج غاضبة من قرار الستة الكبار وتخطط للانتقام منهم بالطرد من المشاركة المحلية.

وأضافت أن رابطة أندية الدوري الإنجليزي ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء -بدون الستة الكبار- لمناقشة مطالبتهم بالانسحاب من بطولة الدوري في نهاية الموسم.

وأوضحت "ذا صن" أن أندية الدوري الإنجليزي تشعر بالخداع من قرار الستة الكبار، على الرغم من الوعود السابقة لمن وصفوهم بـ"المتمردين".

وأكدت الصحيفة أن خيار الطرد سيتم مناقشته في اجتماع روؤساء الأندية، وقال أحد التنفيذيين: "سيتم مناقشة الكثير من الخيارات، لقد استخفوا بالمعارضة".

وسيتطلب الأمر التوصيت من قبل الأندية، فبحسب ما تنص عليه القاعدة فلابد من الحصول على موافقة ثلاثة أرباع الأندية العشرين للموافقة على قرار الطرد، ما يعني أنه لابد من الحصول على موافقة 14 ناديا.

وفي الوقت ذاته، أشارت "ذا صن" أن هناك قاعدة تمنح "حرية التصرف والحق والسلطة"لمجلس الرابطة (الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز، والرئيس جاري هوفمان والمدير غير التنفيذي كيفن بيستون) للتصرف وفقا لتقدير منفرد ومطلق لإصدار أحكام نهائية ملزمة وغير قابلة للاستئناف.