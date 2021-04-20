مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد قرارات للارتقاء بالإمارات مركزاً عالمياً جاذباً للرياضة

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ه، تشكيل المجلس التنسيقي للرياضة وإعادة تنظيم عدد من مجالس الإدارات الاتحادية، وذلك في ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية.



ويهدف المجلس التنسيقي للرياضة إلى تحقيق التنسيق والتكامل الاستراتيجي بين كافة المؤسسات والمجالس الرياضية والمجالس التنفيذية في الدولة، ووضع رؤية مشتركة لتعزيز مكانة الدولة لتكون مركزاً رياضياً جاذباً على المستوى العالمي.

كما اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة، واعتماد تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، وإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتعزيز أداء مؤسسات التعليم العالي.