رمضان صبحي يعلق على تصريحات عودته للأهلي: انتقلت لـ بيراميدز عن قناعة

الشارقة - اميمة ياسر -

علق رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، على تصريحاته الأخيرة ، بخصوص رغبته في العودة إلي النادي الأهلي مرة أخرى والتي جاءت خلال ظهوره في أحد برامج المقالب الشهيرة.

وكتب رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، مشددا على شعوره بالسعادة داخل صفوف الفريق السماوي منذ الانضمام مطلع الموسم الجاري.

ونفى صبحي، وجود أي نية للرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة، معربا عن استياءه بخصوص تفسير تصريحاته بشكل خاطئ مؤكدا على عدم رحيله سواء للاحتراف الأوروبي أو اللعب في أحد الدوريات الخليجية.

وأكد اللاعب، أن انضمامه إلى بيراميدز جاء عن طريق قناعة تامة بالمشروع الرياضي للنادي خلال السنوات المقبلة.