الحكومة الإسبانية تعارض الدوري السوبر الجديد

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مدريد: اعربت الحكومة الاسبانية عن معارضتها للدوري السوبر الاوروبي الجديد وطالبت الاندية "المنشقة" التفاوض مع الاتحاد الاوروبي ورابطة الدوري الاسباني.

وتعتبر اندية النخبة في اسبانيا، ريال مدريد وجاره اتلتيكو مدريد وبرشلونة من بين 12 ناديا اعلنت انطلاق الدوري السوبر الذي سيكون مغلقا تماما امام الاندية الاخرى وسيؤثر سلبا على الهيكلية الحالية المعتمدة لكرة القدم الاوروبية.

واصدرت الحكومة الاسبانية بيانا جاء فيه "حكومة اسبانيا لا تساند المبادرة الهادفة الى اطلاق بطولة الدوري السوبر الاوروبي التي تروج لها اندية اوروبية عدة من بينها ثلاثة اندية اسبانية لأنها تعتقد بأنها اسست وتم اقتراحها من دون موافقة المنظمات الرياضية المحلية والعالمية".

وكان الاتحاد الاوروبي للعبة قرر الى جانب اتحادات رابطة الدوريات في انكلترا واسبانيا وايطاليا بان الاندية واللاعبين المشاركين في هذه المسابقة الجديدة لن يسمح لهم بالمشاركة في المنافسات المحلية والعالمية.

وذكر البيان بان وزير الرياضة والثقافة الاسباني مانويل رودريغيس اوريبيس اجرى اتصالات هاتفية مع رئيس الاتحاد الاوروبي، رئيس الاتحاد الاسباني ورئيس الرابطة الاسبانية الاثنين بالاضافة الى رؤساء اندية ريال مدريد واتلتيكو مدريد وبرشلونة. واضاف البيان "تؤكد الحكومة الاسبانية عبر وزير الرياضة لديها على ضرورة العودة الى طاولة المفاوضات".

وختم البيان "تؤكد الحكومة الاسبانية رغبة جميع الاطراف في التفاوض من خلال المحادثات التي اجراها وزير الرياضة ويأمل ان تؤتى ثمارها من خلال التوصل الى اتفاق في صالح الجميع".