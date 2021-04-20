الدوري الأميركي للمحترفين: ووريرز يُسقط سفنتي سيكسرز

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لوس انجليس : تابع ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز تألقه الهجومي بتسجيله 49 نقطة، وقاد فريقه للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية 107 96، الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهي المباراة الحادية عشرة توالياً يسجل خلالها كوري، صاحب 47 نقطة في الخسارة أمام بوسطن سلتيكس السبت، 30 نقطة أو أكثر، ليمنح ووريرز فوزاً مستحقاً في صراعه على مركز مؤهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

وفرض كوري نفسه كأبرز المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب في الموسم العادي مع معدل تسجيلي هذا الموسم بلغ 31,4 نقطة في المباراة الواحدة، وبات السلاح الفتاك لصاحب المركز التاسع في المنطقة الغربية مع 29 فوزاً ونفس عدد الهزائم.

وحقق كوري 10 رميات ثلاثية، خمس منها من أصل 20 في الربع الرابع الأخير، من إجمالي نقاطه أمام سفنتي سيكسرز.

وهي المرة الـ 21 بقميص فريقه الحالي يسجل فيها 10 رميات ثلاثية أو أكثر في مباراة واحدة، متقدماً على زميله كلاي تومسون الذي حقق هذا الإنجاز في خمس مباريات فقط.

وبدأ سفنتي سيكسرز اللقاء بقوة فتقدم 12 نقطة أمام ضيفه الذي عجز عن دخول أجواء المنافسة، قبل أن ينجح الأخير في معادلة الأرقام 24 24 مع نهاية الربع الأوّل.

وفرض الفريقان التعادل مرة جديدة 55 55 مع نهاية الربع الثاني، قبل أن يتقدم ووريرز بفارق 5 نقاط مع نهاية الربع الثالث، ليبدأ بعدها استعراض كوري مانحاً فريقه التقدم في الربع الاخير 32 26 وشرف الفوز بالمباراة.

وأضاف زميل كوري، الكندي أندرو ويغينز 16 نقطة و10 متابعات، فيما ساهم داميون لي من على مقاعد البدلاء بـ 12 نقطة.

وأنهى ووريرز سلسلة من أربع انتصارات متتالية لسفنتي سيكسرز، الذي برز في صفوفه نجمه الكاميروني جويل إمبيد مع 28 نقطة و13 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

وتألق شقيق كوري الأصغر، سيث في صفوف الخاسر مع 15 نقطة، وأضاف ماتيس ثيبول 13.

وفي مباراة ثانية، قاد ديفن بوكر بتسجيله رمية حرة قبل 0,3 ثانية من صافرة النهاية فريقه فينيكس صنز للفوز على ميلووكي باكس بفارق نقطة 128 127 بعد التمديد.

تصدر بوكر لائحة المسجلين عند الفائز مع 24 نقطة، وأضاف زميلاه كريس بول 22 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و7 متابعات، وميكال بريدجز 21 نقطة.

كما تألق دياندري أيتون مع 20 نقطة و13 متابعة، وكاميرون باين وكاميرون جونسون مع 12 و13 نقطة توالياً.

في المقابل، لم تحل النقاط الـ 33 لليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من خسارة فريقه، فيما أنهى كريس ميدلتون وجرو هوليداي المباراة مع 26 و25 نقطة توالياً.

وفي دنفر، سجل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 47 نقطة لفريقه دنفر ناغتس وقاده للفوز على ممفيس غريزليز 139 137 بعد شوطين إضافيين.

وأضاف يوكيتش 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة إلى سجله التهديفي، وساهم زميله ويل بارتون بـ 28 نقطة، لإبقاء ناغتس في المركز الرابع في المنطقة الغربية مع 37 فوزاً مقابل 20 هزيمة.

وعزز يوتا جاز صدارته للغربية بفوزه على مضيفه لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب 111 97.

وكان جوردان كلاركسون من على مقاعد البدلاء أفضل المسجلين في صفوف الفائز مع 22 نقطة.

وفي مباريات أخرى، خسر انديانا بايسرز أمام سان انتونيو سبيرز 94 109، وبوسطن سلتيكس أمام شيكاغو بولز 96 102.