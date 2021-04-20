شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة سموحة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الثلاثاء، استعدادته لمباراة سموة المقرر لها مساء الأربعاء في الدوري الممتاز، ويتدرب الأهلي مساء اليوم باستاد التتش ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الفريق السكندري التى يدخلها الأحمر بمعنويات عالية بعد الفوز في القمة الأخيرة على الزمالك 2-1.

ويأمل الأهلي في مواصلة الانتصارات للانقضاض على قمة الدوري التى يحتلها الزمالك حالياً لكن الأخير خاض مباريات أكثر من الأهلي .

ويتحدد خلال مران الليلة موقف أكثر من لاعب مصاب من المشاركة في مباراة سموحة وأن كانت الدلائل الأولية تُشير إلى أن المصابين سوف يستمرون في الغياب عن اللعب وأن كان أقربهم ياسر إبراهيم الذي بدأ يتماثل للشفاء من إصابته الأخيرة وسيتحدد موقفه خلال الساعات المقبل.

من جانبه ، قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق أن الاهلي إستحق الفوز على الزمالك ، وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك إن مباريات القمة دائمًا ما تشهد حماسًا وندية بين الفريقين، ولكن نجحنا في تحقيق هدفنا بحصد نقاط الفوز.

وأضاف: «الحمد لله كسبنا المباراة وتحكمنا في مجريات اللعب وتحديدًا في أول ٢٠ دقيقة، بعد أن فرضنا أسلوبنا ونفذنا خطتنا بشكل جيد جدا»، وأشار إلى أن الأهلي تفوق اليوم على منافس قوي يمتلك مديرا فنيا على مستوى عالٍ من الكفاءة، ولكن لاعبي الأهلي كان لديهم رغبة قوية في تحقيق الفوز.

وشدد موسيماني على أن علي لطفي حارس مرمى الأهلي هو رجل المباراة من وجهة نظره، مؤكدًا أن الجهاز الفني لم يشكُ من الغيابات، ومسألة الإصابات تبقى أمرًا واقعًا، نتعامل معه، وجاهزون دائمًا لمواجهة هذه الظروف الصعبة، وأثق بشدة في جميع لاعبي فريقي.

وقال موسيماني إنه يكن كل تقدير للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، نافيًا وجود أي مشادة كلامية بينهما خلال أحداث اللقاء، وأضاف أن الأهلي نجح في التعامل مع ظروف الغيابات التي تعرض لها قبل المباراة ، بدليل أنه دفع بوليد سليمان في الجبهة اليسرى وأكرم توفيق في الجبهة اليمنى، من أجل التعامل مع أزمة الغيابات.

وقال موسيماني إن الأهلي افتقد العديد من العناصر المهمة مثل علي معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي ومحمود وحيد وغيرهم، ولكن وفقًا للمعطيات التي كنا نمتلكها نجحنا في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مشوار الدفاع عن اللقب ،وأشار إلى أنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه محمد شريف لاعب الفريق سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.

وشدد على أنه يستهدف دائمًا قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات على كل المستويات، واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يعاني من تلاحم المباريات وغياب الراحة السلبية بين المواسم، وكلها أمور تقود إلى الإصابات، وهو ما يؤثر على مستقبل المنتخب الوطني في ظل تلاحم المباريات، مشيرًا إلى أنه ليس منطقيا أن يخوض اللاعبون ٤ مواسم متواصلة دون الحصول على راحة.