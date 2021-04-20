شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 20 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا للانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة 20 أغسطس المقبل موعداً مبدئياً لعقد انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس جديد لقيادة الكرة المصرية فى المرحلة المقبلة. وتنص لائحة اتحاد الكرة على إقامة انتخابات الجبلاية عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقبلة والتى ستقام فى طوكيو خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين.

وأجرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة 3 تعديلات على لائحة الجبلاية الجديدة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وبعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى وقبل رحيل اللجنة الخماسية السابقة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية أجرت 3 تعديلات على اللائحة، الأول فيما يتعلق ببند "التجنيد" فى شروط الترشح للانتخابات المقبلة، وكانت الجمعية العمومية قد أقرت بأن يكون المرشح للانتخابات المقبلة قد أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها، إلا أن اللجنة الثلاثية أضافت عبارة "أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها نهائيا طبقا للقانون".

وأضاف المصدر، أن التعديل الثانى خاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية، حيث أقرت الأندية بأن يكون عدد أعضاء الجمعية العمومية فى اللائحة الجديدة 134 ناديا، قبل أن تضيف اللجنة الثلاثية عبارة "134 ناديا على الأقل".

أما التعديل الثالث فهو خاص ببند الـ8 سنوات، وكانت الجمعية العمومية أقرت بتطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا، بينما أضافت اللجنة الثلاثية عبارة وألا يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى.