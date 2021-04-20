شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى ختام دورى مرتبط اليد مواليد 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك، فى العاشرة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فى ختام مسابقة بطولة دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

فيما يلتقى فريق سبورتنج مع البنك الأهلى فى الثامنة والنصف مساءً على نفس الصالة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقام مباريات القمة على صعيد كرة اليد بدون جماهير بحضور مجلس إدارة كلا الناديين فقط كإجراء أمنى واحترازى للحماية من فيروس كورونا أيضا.