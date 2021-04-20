شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض مرانه الختامى على ملعب مباراة نكانا فى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، تدريبه الأخير قبل مواجهة نكانا الزامبى في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها في الثالثة عصر غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يقوم تدريب بيراميدز على ملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، والذى سيستضيف اللقاء بين الفريقين.

وخاض بيراميدز تدريب خفيف فور وصول البعثة إلى زامبيا، حيث غادرت الطائرة الخاصة مطار القاهرة فى الثانية عصر أمس الأثنين.