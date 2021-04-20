شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن نتيجة مسحة اللاعبين ويحدد موقف الشناوي من مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مسئولو النادي الأهلي نتيجة المسحة التى خضع لها لاعبو الفريق أمس، الاثنين، ضمن البروتوكول الرسمي للوقاية من فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية، فيما سيتحدد مصير مسحة محمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق من دخول قائمة الأهلي لمباراة سموحة الليلة أيضاً.

محمد الشناوي تعافى من فيروس كورنا بعد المسحة التى أجراها مساء الأحد، وجاءت نتيجتها سلبية ظهر أمس، ليكون جاهزاً للمشاركة فى مران اليوم ومن ثم مباراة الغد، لكن الأمر سيتم حسمه الليلة خاصة بعدما أجرى الشناوى أكثر من مسحة طوال الأيام الماضية وجاءت نتيجتها إيجابية ليغيب عن القمة الأخيرة أمام الزمالك التى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف قبل أن يجري مسحة منذ ساعات وجاءت نتيجتها سلبية.

من ناحية أخرى، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بعد مباراة القمة، «حققنا فوزًا غاليًا في مواجهة القمة، وقدم لاعبو الأهلي مستوى جيدًا، في ظل الغيابات الكبيرة، واستحقوا الفوز في ظل الروح القتالية التي تحلى بها الجميع خلال شوطي المباراة لتحقيق الهدف المطلوب وهو النقاط الثلاث».

وأوضح عبد الحفيظ أن شخصية الأهلي لعبت دورًا محوريًّا في الفوز ، وأن الجهاز الفني كان لديه ثقة شديدة في لاعبي الفريق لتحقيق الفوز رغم الغيابات الكثيرة.

وأضاف عبد الحفيظ، «جميع اللاعبين تحلوا بالروح القتالية رغم أن عددًا منهم شارك للمرة الأولى في مباراة القمة، ولكن بشكل عام قدموا أداءً رائعًا، وتعد أقوى مباراة للفريق في الدوري حتى الآن».

وأشار مدير الكرة إلى أنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه جميع لاعبي الأهلي، ونجاحهم في قيادة الفريق لتحقيق فوز ثمين للغاية أمام منافس قوي وفي ظل ظروف استثنائية وغيابات بالجملة.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدًا أن الفريق أغلق صفحة مباراة الزمالك بإيجابياتها وسلبياتها بعد انتهائها مباشرة، وليبدأ الأهلي في التركيز فورًا في مباراة سموحة.