شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخضع لتحليل "رابيد تيست" استعداداً لمباراة وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق المقاولون العرب والجهاز الفني، لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل اللقاء المرتقب مع وادي دجلة، والذي يجمع الفريقين في تمام التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان المقاولون قد خاض مباراة ودية أمام أحد أندية الشركات استعداداً لمواجهة دجلة، ويأمل الجهاز الفنى للفريق فى تحسين الأوضاع بداية من مباراة وادى دجلة المقبلة بعد سلسلة تراجع النتائج التى شهدها الموسم الجاري.

ووضع الجهاز الفني نظاما غذائيا متكاملا للاعبين بالاتفاق مع المعد البدنى للفريق عبد الرحمن عيسى من أجل الحفاظ على لياقة الفريق فى شهر رمضان.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية، والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.