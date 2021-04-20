شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يرد على اتهامات عدم احترامه لكأس إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى، عن قراره بإجراء 8 تغييرات على تشكيل فريقه الذى خسر أمام تشيلسى أمس بهدف دون رد فى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى، بالمقارنة بالتشكيل الذى تغلب به قبلها على بوروسيا دورتموند فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، واتهامه بعدم احترام البطولة. وقال جوارديولا فى تصريحات نقلها موقع «سكاى سبورتس»: «عندما يكون أمامك يومين ونصف للتعافى، وتكون بحاجة للعب خارج ملعبك وللسفر بالقطار 3 ساعات ويكون الأمر عادة أطول من 3 ساعات للتوقف لمدة ساعة، يجب الاهتمام بهذا الأمر خاصة أن الكل يستحق المشاركة».

وأضاف: «عندما يصل فريق إلى المراحل النهائية من جميع المسابقات، وعندما نجد أن هذا الفريق توج بـ4 بطولات متتالية فى كأس الرابطة، لا يمكن انتقاد هذا الفريق فقط لخسارة مباراة، عندما نخسر تكون القرارات خاطئة، ولكن هذا نقد سيئ». وتابع: «لم نصل إلى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى ونهائى كأس الرابطة لأربعة أعوام متتالية ونصل الآن إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، دون النظر إلى أى شىء». وواصل: «هذا الفريق على مدار 4 أو 5 سنوات يلعب دائمًا من أجل الفوز، كانت مباراة صعبة ولم نتمكن من الفوز، تهانينا لتشيلسى، وهم فريق من القمة وهذا أمر وارد حدوثه». وأتم: «ماذا سيحدث لو تغيرت النتيجة وحققنا الانتصار؟ هؤلاء اللاعبون يقاتلون لـ10 أو 11 شهرًا على كل مباراة كما لم أر من قبل، والآن خسرنا مباراة أمام فريق من القمة وتقولون إننا لم نهتم أو نحترم تلك المسابقة، لا.. نحن نحترم كأس الاتحاد الإنجليزى كثيرًا، وأتينا هنا من أجل الفوز».