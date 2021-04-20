شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعود لتشكيل بيراميدز أمام نكانا بعد غيابه فى مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود رمضان صبحى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لتشكيل فريقه فى مواجهة نكانا الزامبى المقرر لها غدًا الأربعاء، بعدما غاب عن فريقه فى مواجهة غزل المحلة الأحيرة بالدورى.

وغاب رمضان صبحى عن مواجهة غزل المحلة التى جمعتهما مساء السبت الماضى باستاد المحلة وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات.

ويدعم رمضان صبحى تشكيل بيراميدز فى مواجهة نكانا المقرر لها فى الثالثة عصر الأربعاء باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وغادرت بعثة بيراميدز ظهر أمس الاثنين على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة من أجل راحة الفريق على أن تصل مدينة ندولا مساء أمس استعدادا لخوض اللقاء.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة على نكانا الزامبي من أجل تأمين تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، حيث يحتل الرجاء المغربى المقدمة برصيد 12 نقطة، ويتساوى بيراميدز مع نكانا بـ 6 نقاط لكل منهما، ونامونجو فى مؤخرة الجدول بدون نقاط.