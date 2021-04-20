شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعود لتشكيل بيراميدز أمام نكانا بعد غيابه فى مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود رمضان صبحى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لتشكيل فريقه فى مواجهة نكانا الزامبى المقرر لها غدًا الأربعاء، بعدما غاب عن فريقه فى مواجهة غزل المحلة الأحيرة بالدورى.
وغاب رمضان صبحى عن مواجهة غزل المحلة التى جمعتهما مساء السبت الماضى باستاد المحلة وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات.
ويدعم رمضان صبحى تشكيل بيراميدز فى مواجهة نكانا المقرر لها فى الثالثة عصر الأربعاء باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.
وغادرت بعثة بيراميدز ظهر أمس الاثنين على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة من أجل راحة الفريق على أن تصل مدينة ندولا مساء أمس استعدادا لخوض اللقاء.
وتضم قائمة بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أحمد سامى، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عيد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر، خط الهجوم: جون أنطوى - دييجو رولان - دودو الجباس.