شكرا لقرائتكم خبر عن غموض مستقبل «كومان» مع برشلونة بعد التتويج بالكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية أن مستقبل الهولندى رونالد كومان المدير الفنى لبرشلونة الإسبانى ما زال مجهولا وغامضا، رغم أنه قاد الفريق لتحقيق اللقب رقم 31 فى مسابقة كأس ملك إسبانيا.وتوج برشلونة بأول بطولة مع كومان بالفوز على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة فى المباراة النهائية التى أقيمت السبت الماضى على ملعب لاكارتوخا.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية، إن خوان لابورتا رئيس برشلونة رغم تحقيق فريقه اللقب إلا أنه لا يمتلك ثقة فى قدرة كومان على قيادة مشروع الفريق الكتالونى فى المواسم المقبلة.وأوضحت الصحيفة أن لابورتا فى حملته الانتخابية، وفى خطاب تنصيبه رئيسا لبرشلونة، وكذلك فى احتفالات الفوز بلقب الكأس بالأمس، لم يكن حاسما بشأن مستقبل كومان.وأشارت الصحيفة إلى أن لابورتا يتجنب حتى الآن الرد على أسئلة الصحفيين بشأن مستقبل كومان، وهو ما يؤكد أنه غير واثق فى قدرته على قيادة مشروع برشلونة الجديد.وتابعت الصحيفة وما يزيد الغموض بشأن موقف كومان، هو التعليق الصامت للمدرب الهولندى على أسئلة الصحفيين بشأن مستقبله مع برشلونة، وهو ما يعطى مؤشرا برحيله عن الفريق الكتالونى.على جانب آخر، سلط تقرير صحفى إسبانى الضوء على احتفال لاعبى برشلونة فى غرفة الملابس، عقب الفوز بكأس ملك إسبانيا.ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، فيديو احتفال لاعبى برشلونة باللقب مع الرئيس خوان لابورتا فى غرفة الملابس.

وعانق لابورتا كل لاعبى برشلونة، لكنه احتفل مع ميسى بشكل خاص، وقال له بعض الكلمات فى أذنه، ليرد البرغوث بابتسامة وإيماءة برأسه تدل على الموافقة. يذكر أن تجديد عقد ميسى يعد الملف الأكثر سخونة فى برشلونة، خلال الفترة الحالية.من جانبه، قال الفرنسى أنطوان جريزمان لاعب برشلونة إنه يتمنى بقاء قائد الفريق الأرجنتينى ليونيل ميسى فى البرسا. وبسؤاله عما إذا كان هذا النهائى سيكون الأخير لميسى مع برشلونة أجاب جريزمان «الأمر ليس فى أيدينا، ليو سيقرر ولكننا نشعر بالفخر لوجوده معنا وأتمنى أن يبقى هنا».وعن التتويج بكأس الملك علق جريزمان «الموسم طويل للغاية وبه لحظات جيدة وأخرى سيئة ويجب الاستمتاع باللعب لأن المكافأة تأتى فى النهاية، نحن فخورون بعمل الفريق».وبسؤاله عما إذا كان هذا اللقب يضمن بقاء المدير الفنى الهولندى رونالد كومان قال جريزمان ضاحكا «اسألوا الرئيس».