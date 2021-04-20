شكرا لقرائتكم خبر عن فلفل: كنا مضغوطين بعد خسارة فريق الكرة.. ووضعنا مشاكلنا المادية خارج الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمود خليل فلفل، حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي، والتتويج ببطولة الدوري.

وقال محمود فلفل، في تصريحات تليفزيونية: «الحمد لله نجحنا في إسعاد جماهير الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري على حساب النادي الأهلي».

وأضاف: «هذا الفوز كان مهمًا للغاية، خاصة أننا كنا مضغوطين بعد خسارة فريق الكرة أمام الأهلي في مسابقة الدوري، لذلك كان لا بديل أمام سوى تحقيق الفوز»

وواصل: «لدينا مستحقات متأخرة، ولكن وضعنا مشاكلنا المادية خارج الملعب، من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء».