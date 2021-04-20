شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يسري يوجه رسالة للاعبي فريق الكرة بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حسن يسري، مدرب فريق كرة اليد بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي والتتويج ببطولة الدوري.

وقال حسن يسري، في تصريحات تليفزيونية: «أشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهروا عليه خلال مباراة الأهلي، نفذوا تعليمات الجهاز الفني».

وأضاف: «نعاني من مشاكل مادية، حيث لم يحصل اللاعبين على مستحقاتهم المالية منذ فترة، ولكن نحن نفصل المشاكل الإدارية عن الملعب»، مضيفا: «الأهم مصلحة نادي الزمالك، احنا بنلعب لكي نسعد جماهير القلعة البيضاء».

وتابع: «خسارة فريق كرة القدم بالأمس امام النادي الأهلي، عملت علينا ضغط كبير، مينفعش جمهور الزمالك ينام ليلتين حزين، لذلك لم يكن بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز لاسعاد الجماهير».

ووجه حسن يسري رسالة للاعبي فريق الكرة بالزمالك قائلا: «الرياضة قلب وروح، اذا كان اللاعبين لديهم روح سيتغلبون على أي مشاكل أو أي فوارق فنية، وسسيفوزون بالبطولات».