شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يحسم رسميًا ملف رحيله من بيراميدز إلى الأهلي ( صورة ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم رمضان صبحي، لاعب المنتخب الوطني وفريق بيراميدز الحالي والأهلي السابق، ملف رحيله عن فريقه الحالي خلال الفترة المقبلة والعودة إلى ناديه السابق الأهلي خاصة بعد تصريحاته التليفزيونية الأخيرة والتي أعلن فيها رغبته بالعودة إلى القلعة الحمراء.

رمضان صبحي قال: «نظرا لما يتم تداوله من أخبار مؤخرا، فأود التوضيح أنني سعيد جدا بالتواجد في نادي بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، فكرة الرحيل عن بيراميدز لأي وجهة أخرى داخل أو خارد مصر، ليست مطروحة من الأساس في الوقت الحالي أو المستقبل القريب».

أضاف: «لست مندهشا مما تم تداوله بعد تصريحاتي التلفزيونية الأخيرة التي استغلها البعض لاستكمال محاولات ليست الأولى في التشكيك في خطوة انتقالي إلى بيراميدز، والتي بالعكس حدثت عن قناعة تامة مني بمشروع النادي في المستقبل».

وأكد: «كل تركيزي الآن على بذل أقصى مجهود مع زملائي داخل الفريق للوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات التي نشارك فيها لتحقيق موسم ناجح، وللحفاظ على وجود في المنتخب الأول وتجهيزا لأولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي».

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